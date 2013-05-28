Денис Захаревич phpscriptphpscript
38 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Отзывы заказчиков
$70
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$200
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$20
10 баллов
11 лет назад
Денис быстро сделал задачу, дал пояснения. Спасибо.
Ответный отзыв
Игорь четко поставил задачу и моментально оплатил. сотрудничеством доволен. рекомендую
$100
10 баллов
11 лет назад
Отлично, так и надо работать! Быстро, четко, без лишних вопросов и выноса мозга. Получил ТЗ, уточнил несколько деталей и... результат готов раньше срока. Спасибо!
Ответный отзыв
Владимир отличный заказчик. задачу описал четко. после проверки моментально оплатил. сотрудничеством полностью доволен. рекомендую
$60
10 баллов
11 лет назад
Работа выполнена.
Веб-программирование
12 отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
1 отзыв
от $300
от 7 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $300
от 7 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга