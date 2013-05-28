phpscript

Денис Захаревич phpscript

 
38 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
только качественная работа
Отзывы заказчиков
exposition
Виктор 
45 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$70
10 баллов
10 лет назад
Перенос контента Joomla->Wordpress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
santnp
Михаил 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Доработка скрипта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
igor-ekb
53 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Настроить POST multipart form-data
Денис быстро сделал задачу, дал пояснения. Спасибо.
Игорь четко поставил задачу и моментально оплатил. сотрудничеством доволен. рекомендую
Ответный отзыв
voldemar77
Владимир 
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Парсинг гугл-мапс
Отлично, так и надо работать! Быстро, четко, без лишних вопросов и выноса мозга. Получил ТЗ, уточнил несколько деталей и... результат готов раньше срока. Спасибо!
Владимир отличный заказчик. задачу описал четко. после проверки моментально оплатил. сотрудничеством полностью доволен. рекомендую
Ответный отзыв
5050482
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$60
10 баллов
11 лет назад
Парсинг каталога интернет-магазина
Работа выполнена.
Веб-программирование
12 отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
1 отзыв
от $300
от 7 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $300
от 7 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
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