Скрипт-калькулятор для OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки148 просмотров

Требуется написать 2 скрипта "калькуляторы"

Образцы представлю, алгоритм расчета тоже покажу.

Opencart
12 лет назад
LRA1982
Руслан 
42 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров