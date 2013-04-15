Скрипт-калькулятор для OpenCart

Есть готовый проект на imagecms 4.3 Скриншот фильтра: http://joxi.ru/frprUdg5CbBVPEeWhI4 Задача - сделать еще один ползунок с двумя полями ввода, но чтобы искал по свойству товара "площадь обогрева". Предлагайте бюджет и ...