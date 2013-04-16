Нужен аналог функции gethostbyname с заданием DNS на С++. Функция должна быть кроссплатформенной (Win/Unix), возможно использование библиотек. Также, нужно чтобы функция игнорировала локальные настройки (/etc/hosts) - нужно получать данные от только ...
Вернуть работоспособность плагину WP-Downloader
Нужно вернуть работоспособность плагину WP- Downloader или предложить альтернативный плагин по загрузке файлов на сайт для скачивания пользователем.
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