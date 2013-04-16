Вернуть работоспособность плагину WP-Downloader

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Завершен2 заявки114 просмотров

Нужно вернуть работоспособность плагину WP- Downloader или предложить альтернативный плагин по загрузке файлов на сайт для скачивания пользователем.

www.planika.pp.ua

В разделе биокамины (узнать подробнее)

WordPress
12 лет назад
Enigmochka
Юлия 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
12 лет назад
$10
1 день
Благодарю за быструю реакцию и инициативу
Сотрудничеством доволен. Оперативное общение, исчерпывающие ответы, незамедлительная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
12 лет назад