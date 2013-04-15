Написать бота для чата

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка99 просмотров

Нужно написать бота по типу помощника для сайта и чата. задача бота : отвечать на вопросы пользователей, делать видимость активности в чате (не обязательно, этот пункт будет оговорен). Функционал : обучаемость, фильтр мата, интерактивность.

12 лет назад
vadim121
Вадим 
43 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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