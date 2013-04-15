Интеграция верстки на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок145 просмотров

Интеграция готовой верстки сайта на wp, настройка и вывод функциональных модулей.

Интересует человек для постоянного сдельного сотрудничества.

Сейчас имеется три проекта на разработку, выбираться будет 2-3 подрядчика.

Более подробную информацию, отправлю по запросу.

WordPress
12 лет назад
feks
Иван 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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