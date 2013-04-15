Интеграция верстки на Wordpress

Пример работы скрипта: http://www.hackett.com/catalog/product/view/id/110199/s/suits-linen-db-suit/category/20/ Необходимо обеспечить возможность на странице товара выбрать цвет/размер/длину. При выборе одного из параметров список других доступных параметров должен перестраиваться. Возможна реализация как фоновым запросом к бэкэнду так и получение списка ...