Сделать несколько правок по сайту на вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок159 просмотров

1. Поправить смартреспондер – сейчас не работает подписка.

2. Изменить немного вид формы подписки (в одном месте шрифт увеличить, в другом центровать текст)

3. Сделать подсветку активного пункта меню сайта.

4. Поставить фавикон на 1 сайт и 2 посадочных.

5. Изменить блог последних записей на:

- последние записи первого пункта главного меню

- последние записи второго пункта главного меню

и так до 4 пункта.

WordPress
12 лет назад
AUM1
42 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров