Добрый день! Нужен программист для разработки интернет-магазина на Битриксе. JPG:https://drive.google.com/drive/folders/0B0Glvizu-F4EY0YweEhrUnhteU0?usp=sharing, PSD дадим исполнителю. Лицензия Битрикса куплена. Условия: 1. Предоплаты нет, но раздробить можно на любое кол-во этапов. Старт 01.06.17, дедлайн 30.06.17. ...
- $888Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Страница go.rise-it.ru. 1. цитату в картинке нужно уметь менять через админку. 2. плагин RSS встанет вместо Новостей, не должно быть "Развернуть", а именно прокрутка внутри этого плагина: http://www.aakashweb.com/demos/super-rss-reader/ 3. слева должен ...Закрыт12 лет назад
На сайт перестали загружаться фотографии. У кого-то грузятся со второго раза. У кого-то не грузятся совсем. Кто может исправить?Закрыт12 лет назад
- $33
На готовом сайте нужна полоска степени загрузки фотографий, т.е. когда добавляется какое-то количество фотографий на сайт, полоска появляется и сообщает сколько фотографий осталось подгрузить, или сколько времени осталось до конца загрузки всех фото.Закрыт12 лет назад
Нужна полоска степени загрузки фотографий, т.е. когда добавляется какое-то количество фотографий на сайт, она появляется вместо "Ждите, фото загружается" и пишет сколько фотографий осталось подгрузить, или сколько времени осталось. Кто может? ...Закрыт12 лет назад
3 составных (по 3 – 4), 7 простых. Идентификаторы дадим, остается добавить в нужные кнопки на сайте. Кто готов?Закрыт12 лет назад
- $10
В браузере Сафари: - http://clip2net.com/s/53nmir, - также не работает загрузка фотографий в Сафари 6.0.4, 5.1.7. Про сафари - работает загрузка только по 1 штуке, а нужно, чтобы можно было подгрузить несколько ...Закрыт12 лет назад
- $5
Поставить цели гугл, метрики, удалить неактивную ссылку "Архив категории" из блогаВеб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $30
Задача: подключить коды CPA-партнерок, протестировать. Сайт на joomla. Связь с их технарями обеспечим. Во вложении примеры того, что нужно подключить.Закрыт12 лет назад
Сайт на CMS MODX Revo. 1. Сейчас при клике на кнопку "Очистить заказ и начать сначала" выпадает в 500 ошибку в браузерах: Chrome Яндекс.Браузер Мозила Опера Эксплорер ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Задача: переделать дизайн этого шаблона: http://preview.wp-templates.ru/?wptheme=Indose? Желающие есть?Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт12 лет назад
Задача: подключить коды CPA-партнерок, протестировать. Сайт на joomla. Связь с их технарями обеспечим. Примеры того, что нужно подключить - во вложении.Закрыт12 лет назад
Вордпресс. Страницы в большинстве созданы и заполнены, нужно доразмещать остальное. Кто может?Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
Поставить коды CPA-партнерок, протестировать.Закрыт12 лет назад
1. Поправить смартреспондер – сейчас не работает подписка. 2. Изменить немного вид формы подписки (в одном месте шрифт увеличить, в другом центровать текст) 3. Сделать подсветку активного пункта меню сайта. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно настроить подключение CPA-партнерок goodvert, advertiser.myragon, advertstar. Например, руководство по goodvert во вложении. За какую цену, срок сделаете?Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $17
1. Сделать подсветку активного пункта главного меню. 2. Изменить правую колонку сайта, удалив ненужное, поставить в нужном порядке, добавить виджеты "Мне нравится" соц. сетей. 3. Поправить RSS (сейчас ссылка идет на ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт12 лет назад
- сделать так, чтобы можно было перетаскиванием файлы добавлять - фото конкретно. - Плюс не работает сейчас смена местоположения фотографии перетаскиванием. - Нужно, чтобы комментарии к фотографиям были всплывающими при наведении на фото. ...Закрыт12 лет назад
- $26
100х100 и 8 ресайзов к нему. gif, 3 слайда, текст, вид анимации, цветовую гамму, шрифты даем. От вас сделать привлекательный баннер. Предложения свыше бюджета не рассматриваются. ...Баннеры8 заявокЗакрыт12 лет назад
Подключить аналитику, цели Метрики, Гугл на 3х сайтах, Снести старый и привязать новый MailChimp к сайту, Поправить границы баннера на сайте, Убрать ошибку в нумерации страниц Убрать ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад