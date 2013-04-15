Есть действующие кампании в Adwords, необходимо обновлять тексты объявлений по расписанию. Техническое задание в приложении.
Регистрация в сервисе с помощью PHP
Интерфейс — не требуется.
ТЗ:
сделать автоматическую регистрацию в сервисе с PHP. Данные для регистрации берутся из пхп-класса.
Где именно надо делать регистрацию, а также дальнейшие подробности - по скайпу.
Писать БЕЗ фреймворков с нуля на чистом PHP. Можно использовать CURL или сокеты, как Вам удобнее.
На все вопросы отвечу по Skype. Мой ник: sabia-sd
Оплата сдельная. Договорная.
Предложения типа «я всё могу, пишите мне в личку…» или «вот моё мыло, пишите мне…» — ОТКЛОНЯЮТСЯ СРАЗУ!
Контакт по Skype.
Мой ник: sabia-sd
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