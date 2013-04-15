Регистрация в сервисе с помощью PHP

Интерфейс — не требуется.

ТЗ:

сделать автоматическую регистрацию в сервисе с PHP. Данные для регистрации берутся из пхп-класса.

Где именно надо делать регистрацию, а также дальнейшие подробности - по скайпу.

Писать БЕЗ фреймворков с нуля на чистом PHP. Можно использовать CURL или сокеты, как Вам удобнее.

На все вопросы отвечу по Skype. Мой ник: sabia-sd

Оплата сдельная. Договорная.

Предложения типа «я всё могу, пишите мне в личку…» или «вот моё мыло, пишите мне…» — ОТКЛОНЯЮТСЯ СРАЗУ!

Контакт по Skype.

Мой ник: sabia-sd