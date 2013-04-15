Нужен скрипт, который из группы ВК будет автоматом постить посты в группу Фейсбука. Грубо говоря прога для создание группы клона в ФБ skype: kazyuk.t icq: ...
Настроить автообновление текста объявлений Adwords
Есть действующие кампании в Adwords, необходимо обновлять тексты объявлений по расписанию.
Техническое задание в приложении.
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