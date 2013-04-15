Настроить автообновление текста объявлений Adwords

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Закрытнет заявок88 просмотров

Есть действующие кампании в Adwords, необходимо обновлять тексты объявлений по расписанию.

Техническое задание в приложении.

Google Ads
12 лет назад
chelgrey
Сергей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров