Доработка дипломного проекта. Срочно

Срочно необходимо доработать дипломный проект! Доработка связана с расширением возможностей сайта. Тема- Синтаксический анализатор языка SQL"-программа для обучения учеников/студентов языку. программа работает в режиме без и с БД. В режиме баз данных нужно добавить целый пункты, а именно добавить сами задания для выбора их студентами и учет выполненных участником заданий, фиксирование начала и конца выполнения задания(время)прочее.Подробности при переписке