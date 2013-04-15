Необходимо создать форму отправки данных на сторонний сервер с проверкой вводимых данных и получение ответа (прошел или нет запрос). Бюджет 500 руб., желательный срок 1 день, оплата по факту WM, ЯДеньги ...
Доработка дипломного проекта. Срочно
Срочно необходимо доработать дипломный проект! Доработка связана с расширением возможностей сайта. Тема- Синтаксический анализатор языка SQL"-программа для обучения учеников/студентов языку. программа работает в режиме без и с БД. В режиме баз данных нужно добавить целый пункты, а именно добавить сами задания для выбора их студентами и учет выполненных участником заданий, фиксирование начала и конца выполнения задания(время)прочее.Подробности при переписке
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