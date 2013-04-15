Доработка дипломного проекта. Срочно

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка163 просмотра

Срочно необходимо доработать дипломный проект! Доработка связана с расширением возможностей сайта. Тема- Синтаксический анализатор языка SQL"-программа для обучения учеников/студентов языку. программа работает в режиме без и с БД. В режиме баз данных нужно добавить целый пункты, а именно добавить сами задания для выбора их студентами и учет выполненных участником заданий, фиксирование начала и конца выполнения задания(время)прочее.Подробности при переписке

SQL
12 лет назад
dashi
Туяна 
34 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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