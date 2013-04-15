Доработка сайта

1. Поиск:

на сайте не реализован интуитивный поисковой алгоритм.

http://screencast.com/t/IazXOMqff52

Данный алгоритм при должной реализации позволяет значительно увеличить количество продаж. По моему опыту на 2-3%.

Пример реализации:

http://screencast.com/t/GQ8Ej2aSfYBw

2. Не релевантная поисковая выдача:

По запросу ipad показывает чехлы.

http://screencast.com/t/QoCesCpNnv

Необходимо переработать.

3. Меню:

Большое неудобство вызывает то, что вкладки меню изначально открыты, таким образом вы заставляете пользователей скролить по экрану.

Необходимо протестировать вариант со схлопнутыми вкладками.

http://screencast.com/t/2FYXOb9Eo7d

4. Отсутствует страница Контакты.

Пользователи привыкли к формулировка "Контакты". формулировка "О магазине" смущает пользователей.

5. Список сравнения:

Необходимо реализовать список сравнения так, чтобы не заставлять пользователя скролить.

http://screencast.com/t/2miDQpEz

6. Баннеры.

Отсутствует информация при переходе по баннерам.

http://screencast.com/t/4dHHO22J

7. Лишние символы:

http://screencast.com/t/C5NymxJySu2

8. Сравнение кабелей:

Выдаются пустые списки.

http://screencast.com/t/XjEsZTeuzqi

9. Непонятные тексты.

Тексты на сайте должны быть продающими. Сеошные тексты нужно прятать.

http://clip2net.com/s/4TNagL

Недопустимо показывать пользователям такого рода текст.

10. Купить в кредит:

информация о покупке в кредит должна выводиться на той же странице, на которой ее запросил пользователь. Не нужно переводить пользователя на отдельную страницу.

http://screencast.com/t/GPWSthn9v

http://screencast.com/t/up0n2BNtUw

Самый важный для пользователя текст о процентных ставках и условиях скрыт, а бестолковый рекламный текст выделен. Вызывает сильное негодование.

11. Наценка за безналичный расчет:

Безналичный расчет является неоспоримым преимуществом для интернет-магазинов. Нет работы с наличными, деньги сразу попадают на счет, пользователь уже не откажется от товара.

Подавляющее число магазинов либо не делает наценку на эту услугу, либо предлагает СКИДКИ!

Но никак не наценку в размере +3%!!!!!

http://screencast.com/t/QXfxlqzNx2Gj

12. Место доставки:

97% вашего трафика идет из Москвы и Санкт-Петербурга.

Необходимо незамедлительно удалить список Стран и отредактировать список городов.

http://screencast.com/t/xLj5cL4Rcin

13. Баннеры с акцией.

Перешел по баннеру и попал на пустую страницу. Где список товаров?

http://clip2net.com/s/4TNhgY

14. Открытие фото:

На ряде страниц при нажатии на фото оно открывается в окне, из которого нельзя вернуться обратно на сайт. Необходимо незамедлительно исправить.

http://screencast.com/t/Bi2zt5RH

http://kupi-planshet.ru/catalog/planshet/ipad_2/apple_ipad_2_wi_fi_16gb_white/

15 Процесс покупки:

Процесс покупки из двух страниц:

http://screencast.com/t/8pbuvJ4ex

http://screencast.com/t/AQjpG3tX4PXb

Необходимо объединить в одну.

Пример:

http://screencast.com/t/q8EibdEk