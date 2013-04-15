Интерфейс — не требуется. ТЗ: сделать автоматическую регистрацию в сервисе с PHP. Данные для регистрации берутся из пхп-класса. Где именно надо делать регистрацию, а также дальнейшие ...
Доработка сайта
1. Поиск:
на сайте не реализован интуитивный поисковой алгоритм.
http://screencast.com/t/IazXOMqff52
Данный алгоритм при должной реализации позволяет значительно увеличить количество продаж. По моему опыту на 2-3%.
Пример реализации:
http://screencast.com/t/GQ8Ej2aSfYBw
2. Не релевантная поисковая выдача:
По запросу ipad показывает чехлы.
http://screencast.com/t/QoCesCpNnv
Необходимо переработать.
3. Меню:
Большое неудобство вызывает то, что вкладки меню изначально открыты, таким образом вы заставляете пользователей скролить по экрану.
Необходимо протестировать вариант со схлопнутыми вкладками.
http://screencast.com/t/2FYXOb9Eo7d
4. Отсутствует страница Контакты.
Пользователи привыкли к формулировка "Контакты". формулировка "О магазине" смущает пользователей.
5. Список сравнения:
Необходимо реализовать список сравнения так, чтобы не заставлять пользователя скролить.
http://screencast.com/t/2miDQpEz
6. Баннеры.
Отсутствует информация при переходе по баннерам.
http://screencast.com/t/4dHHO22J
7. Лишние символы:
http://screencast.com/t/C5NymxJySu2
8. Сравнение кабелей:
Выдаются пустые списки.
http://screencast.com/t/XjEsZTeuzqi
9. Непонятные тексты.
Тексты на сайте должны быть продающими. Сеошные тексты нужно прятать.
Недопустимо показывать пользователям такого рода текст.
10. Купить в кредит:
информация о покупке в кредит должна выводиться на той же странице, на которой ее запросил пользователь. Не нужно переводить пользователя на отдельную страницу.
http://screencast.com/t/GPWSthn9v
http://screencast.com/t/up0n2BNtUw
Самый важный для пользователя текст о процентных ставках и условиях скрыт, а бестолковый рекламный текст выделен. Вызывает сильное негодование.
11. Наценка за безналичный расчет:
Безналичный расчет является неоспоримым преимуществом для интернет-магазинов. Нет работы с наличными, деньги сразу попадают на счет, пользователь уже не откажется от товара.
Подавляющее число магазинов либо не делает наценку на эту услугу, либо предлагает СКИДКИ!
Но никак не наценку в размере +3%!!!!!
http://screencast.com/t/QXfxlqzNx2Gj
12. Место доставки:
97% вашего трафика идет из Москвы и Санкт-Петербурга.
Необходимо незамедлительно удалить список Стран и отредактировать список городов.
http://screencast.com/t/xLj5cL4Rcin
13. Баннеры с акцией.
Перешел по баннеру и попал на пустую страницу. Где список товаров?
14. Открытие фото:
На ряде страниц при нажатии на фото оно открывается в окне, из которого нельзя вернуться обратно на сайт. Необходимо незамедлительно исправить.
http://screencast.com/t/Bi2zt5RH
http://kupi-planshet.ru/catalog/planshet/ipad_2/apple_ipad_2_wi_fi_16gb_white/
15 Процесс покупки:
Процесс покупки из двух страниц:
http://screencast.com/t/8pbuvJ4ex
http://screencast.com/t/AQjpG3tX4PXb
Необходимо объединить в одну.
Пример:
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