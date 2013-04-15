Добрый день. Сколько будет стоить и по срокам.Необходимо корректно мигрировать инет-магаз stroymaster.co.ua с joomla 1.5 на joomla 2.5, перенести все страницы, категории и товары. Из компонентов надо будет только виртумарт, сш404сеф. И чтобы все работало. ...
Разработка cайта
Разработка сайт автоматизированного подбора информации.
Кратко о сайте:
Пользователи, у которых есть что предложить, регистрируют свои предложения на сайте. Пользователи, у которых есть потребность, могу оформить соответствующую заявку. Сайт автоматически выполняет поиск соответствий предложений и заявок.
Дизайн разработан и есть эскизы страниц сайта. Верстка не требуется. Все остальное Ваша работа.
Требование к реализации:
Поддержка Internet Explorer (версии 7.0 и выше) Opera (10.10 и выше) или Mozilla Firefox (версии 3.6 и выше).
Php 5.2+ с поддержкой библиотеки GD (Библиотека для работы с графикой).
MySQL 4.1+
Сайт должен быть реализован с использованием одного из следующих фреймворков: Zend Framework, CakePHP, Code Igniter, Kohana, Symfony, Yii (должны быть использованы текущие версии фреймворков).
Общие требования:
Предварительная беседа по Skype
Ведение проекта на BitBucket с предоставлением доступа заказчику
Использование тестового хостинга
Предоставление заказчику инструкции по «поднятию» проекта
Предложение сроков и цены от исполнителей
Согласование и соблюдение контрольных точек проекта
Поэтапная оплата по контрольным точкам
Заявки фрилансеров
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