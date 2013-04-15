Перенос и обновления сайта на Joomla

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки181 просмотр

Добрый день. Сколько будет стоить и по срокам.Необходимо корректно мигрировать инет-магаз stroymaster.co.ua с joomla 1.5 на joomla 2.5, перенести все страницы, категории и товары. Из компонентов надо будет только виртумарт, сш404сеф. И чтобы все работало. Перенос инет-магазина joomla+virtuemart с 1.5 на 2.5.Нужен человек который уже делал подобные вещи.Если все удачно получиться,гарантирую долгое сотрудничество.

Joomla
12 лет назад
lagutin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
21 день назад

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Нет заявок фрилансеров