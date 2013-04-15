Есть внедренная карта, код которой предоставляется официально владельцем: http://neftehim.gratta.com.ua/ Есть несколько проблем с отображением в разных браузерах: В мозилле карта не растягивается на высоту рабочего поля, по ширине все ок. ...
Перенос и обновления сайта на Joomla
Добрый день. Сколько будет стоить и по срокам.Необходимо корректно мигрировать инет-магаз stroymaster.co.ua с joomla 1.5 на joomla 2.5, перенести все страницы, категории и товары. Из компонентов надо будет только виртумарт, сш404сеф. И чтобы все работало. Перенос инет-магазина joomla+virtuemart с 1.5 на 2.5.Нужен человек который уже делал подобные вещи.Если все удачно получиться,гарантирую долгое сотрудничество.
Заявки фрилансеров
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