Ссылки в nofollow

В то время, как большинство программистов отказались вникать в maxsite CMS, Владимир за короткий срок разобрался с новой для себя CMS и решил задачу закрытия ссылок в nofollow. Чувствуется, что исполнитель знаком с темой программирования PHP и способен выполнить более серьезные задачи. Огромное спасибо за помощь!