Ссылки в nofollow

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Завершен1 заявка97 просмотров

На Главной получается вывод колонки:

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Заголовок поста — ссылка

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Подскажите, как закрыть в rel=" nofollow» 2 из 3 ссылок ведущих на один и тот же пост?

12 лет назад
stulovo
Сергей 
55 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Limecorp
33 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва(-1)
12 лет назад
$10
1 день
В то время, как большинство программистов отказались вникать в maxsite CMS, Владимир за короткий срок разобрался с новой для себя CMS и решил задачу закрытия ссылок в nofollow. Чувствуется, что исполнитель знаком с темой программирования PHP и способен выполнить более серьезные задачи. Огромное спасибо за помощь!

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Limecorp
33 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва(-1)
12 лет назад