PHP-программист

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок276 просмотров

Здравствуйте,

Ищем главного PHP разработчика на постоянку, заинтересованы в долговременном сотрудничестве( возможно годы ).

Необходимые навыки:

- PHP ( понимание MVC и других паттернов программирования )

- MySQL ( умение делать сложные запросы с JOIN, GROUP BY, UNION; оптимизация запросов, умение использовать индексы )

- jQuery ( ajax, eventi типа deligate/on и всякие красивые плюшки )

- кросбраузерный HTML/CSS

Зарплата 20-25 т.р., удаленка, полный рабочий день.

AJAXCSSHTMLjQueryMySQLPHP
12 лет назад
presto5
Андрей 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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