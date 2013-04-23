Необходимо настроить и подогнать готовый дизайн и верстку сайта на хостинг и CMS (при необходимости можно перенести на другую, но это не желательно..). Шаблон на английском - скорее всего его нужно будет русифицировать, либо, если ...
PHP-программист
Здравствуйте,
Ищем главного PHP разработчика на постоянку, заинтересованы в долговременном сотрудничестве( возможно годы ).
Необходимые навыки:
- PHP ( понимание MVC и других паттернов программирования )
- MySQL ( умение делать сложные запросы с JOIN, GROUP BY, UNION; оптимизация запросов, умение использовать индексы )
- jQuery ( ajax, eventi типа deligate/on и всякие красивые плюшки )
- кросбраузерный HTML/CSS
Зарплата 20-25 т.р., удаленка, полный рабочий день.
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