Адаптировать шаблон дизайна сайта на CMS

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки124 просмотра

Необходимо настроить и подогнать готовый дизайн и верстку сайта на хостинг и CMS (при необходимости можно перенести на другую, но это не желательно..). Шаблон на английском - скорее всего его нужно будет русифицировать, либо, если это возможно, самим вносить необходимые изменения из админки.

Все работы должны проводиться на техническом хостинге.

Желательно иметь возможность общаться по скайпу голосом! Так будет проще и намного быстрее.

12 лет назад
meiss-ag
Юлия 
42 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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