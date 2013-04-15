Разработка сайт автоматизированного подбора информации. Кратко о сайте: Пользователи, у которых есть что предложить, регистрируют свои предложения на сайте. Пользователи, у которых есть потребность, могу оформить соответствующую заявку. Сайт автоматически выполняет поиск ...
Сайт строительной компании
Дизайн-студия ищет подрядчика по верстке и программированию сайта. На 1С Битрикс. Подробное т.з. вышлю по запросу.
Требование- прописка в СПб.
Заявки фрилансеров
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