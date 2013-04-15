Сайт строительной компании

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Закрыт7 заявок149 просмотров

Дизайн-студия ищет подрядчика по верстке и программированию сайта. На 1С Битрикс. Подробное т.з. вышлю по запросу.

Требование- прописка в СПб.

12 лет назад
mrak_46
Марк 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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