Сайт строительной компании

Добрый день. Сколько будет стоить и по срокам.Необходимо корректно мигрировать инет-магаз stroymaster.co.ua с joomla 1.5 на joomla 2.5, перенести все страницы, категории и товары. Из компонентов надо будет только виртумарт, сш404сеф. И чтобы все работало. ...