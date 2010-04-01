по фото
- $120HTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
Нужно сделать адаптивную верстку страницы http://backendcreator.com/claim/ Сейчас в разных браузерах по-разному выглядитЗавершен3 года назад
Здравствуйте, Необходимо разработать или проконсультировать по поводу разработки приложения для ios и android со следующими функциями: - видеть координаты других пользователей на карте( тех кто дал согласие на это, т.е. родственников, друзей ) - получать уведомления, когда они приходят ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт4 года назад
Мы сделали пробную 3D модель человека с помощью structure sensor ( https://structure.io/ ), вот файлы https://www.backendcreator.com/obj_stl.zip Нам нужно сделать 3D модель корсета чтобы потом его выпилить на компьютерном станке (фреза, он принимает форматы .obj .stl ) Принцип ...3D-графика4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужен текст на эту песню https://vk.com/audio?z=audio_playlist3168494_1 ( sinti2 ) Если есть возможность пожалуйста напишите предпологаемую тему или пару строк, примеры других ваших стихов тоже не помешают. Для понравившегося поэта у нас еще много песен. СпасибоСтихи, Песни и Проза36 заявокЗакрыт6 лет назад
- $700
Здравствуйте, Ищем PHP разработчика на постоянку, заинтересованы в долговременном сотрудничестве (возможно годы). Необходимые навыки: - PHP (понимание MVC) - MySQL (умение делать запросы с JOIN, GROUP BY, UNION; оптимизация запросов, умение использовать индексы) - jQuery (ajax, eventi типа deligate/on и ...Веб-программирование18 заявокЗакрыт7 лет назад
- $700
Здравствуйте, Ищем PHP разработчика на постоянку, заинтересованы в долговременном сотрудничестве (возможно годы). Необходимые навыки: - PHP (понимание MVC) - MySQL (умение делать запросы с JOIN, GROUP BY, UNION; оптимизация запросов, умение использовать индексы) - jQuery (ajax, eventi типа deligate/on и ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
- $700
Здравствуйте, Ищем PHP разработчика на постоянку, заинтересованы в долговременном сотрудничестве (возможно годы). Необходимые навыки: - PHP (понимание MVC) - MySQL (умение делать запросы с JOIN, GROUP BY, UNION; оптимизация запросов, умение использовать индексы) - jQuery (ajax, eventi типа deligate/on и ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт8 лет назад
- $700
Здравствуйте, Ищем PHP разработчика на постоянку, заинтересованы в долговременном сотрудничестве (возможно годы). Необходимые навыки: - PHP (понимание MVC) - MySQL (умение делать запросы с JOIN, GROUP BY, UNION; оптимизация запросов, умение использовать индексы) - jQuery (ajax, eventi типа deligate/on и ...Веб-программирование40 заявокЗакрыт8 лет назад
- $700
Здравствуйте, Ищем PHP разработчика на постоянку, заинтересованы в долговременном сотрудничестве (возможно годы). Необходимые навыки: - PHP (понимание MVC) - MySQL (умение делать запросы с JOIN, GROUP BY, UNION; оптимизация запросов, умение использовать индексы) - jQuery (ajax, eventi типа deligate/on и ...Веб-программирование49 заявокЗакрыт8 лет назад
andreytech.com/verstka.zip Чтобы красиво сворачивалось все для мобильников/планшетов, по максимуму сделать текст текстом, то что картинкой в psd идет не обращайте внимания, это бралось с другого сайта. Достаточно срочно, желательно завтра ( воскресенье ), понедельник крайний срок. ...Завершен8 лет назад
- $700
Здравствуйте, Ищем PHP разработчика на постоянку, заинтересованы в долговременном сотрудничестве (возможно годы). Необходимые навыки: - PHP (понимание MVC) - MySQL (умение делать запросы с JOIN, GROUP BY, UNION; оптимизация запросов, умение использовать индексы) - jQuery ...Веб-программирование35 заявокЗакрыт8 лет назад
- $1000
Здравствуйте, Ищем главного PHP разработчика на постоянку, заинтересованы в долговременном сотрудничестве (возможно годы). Необходимые навыки: - PHP (понимание MVC и других паттернов программирования) - MySQL (умение делать сложные запросы с JOIN, GROUP BY, UNION; оптимизация запросов, умение использовать индексы) - ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Здравствуйте, Ищем главного PHP разработчика на постоянку, заинтересованы в долговременном сотрудничестве( возможно годы ). Необходимые навыки: - PHP ( понимание MVC и других паттернов программирования ) - MySQL ( умение делать сложные запросы с JOIN, GROUP BY, UNION; оптимизация ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Задание в архиве. Напишите пожалуйста: 1. Вашу цену 2. Примеры страниц которые вы сверстали. 3. Сможете ли сделать из этих страниц шаблон для Joomla. (необязательное условие). В случае успешного выполнения работы возможно долговременное сотрудничество.Завершен11 лет назад
- $2500
Здравствуйте, В иностранную компанию требуется ASP.NET разработчик. Занятость частичная с возможность перехода на постоянную в будущем. Оплата 15$ в час. Присылайте резюме( обязательно на английском, pdf или word )Веб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужно перевести 3 статьи с русского на английский - каждая порядка 1800 символов включая пробелы. Тематика: статьи для женщин/отношения Этот проект - не просто разовое задание, а способ найти долгосрочного партнера для перевода. В предложении напишите пожалуйста Ваши ...Переводы32 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
Требования: PHP, MySQL, XHTML, CSS, jQuery, AJAX, опыт работы с любым PHP фрэймворком или CMS, умение работать с Linux shell Рабочий день с 12.00 до 20.00 по Московскому времени, перерыв на обед. Напишите о вашем опыте и как ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Требования: PHP, MYSQL, XHTML, CSS, jQuery, AJAX, Joomla( написание собственных компонентов, модулей, шаблонов). Желателен опыт работы с любым PHP framework'ом. Зарплата от 20000 руб, в зависимости от опыта. Рабочий день с 12.00 до 20.00 по Московскому времени, перерыв ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Требуется програмист на CodeIgniter для постоянного сотрудничества. Оплата попроектно. Напишите о Вашем опыте и как с Вами быстрее связаться.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад