presto5

Андрей Хомяков presto5

 
37 летРоссия/Ставрополь
17 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$120
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Мобильное приложение локатол

    Здравствуйте, Необходимо разработать или проконсультировать по поводу разработки приложения для ios и android со следующими функциями: - видеть координаты других пользователей на карте( тех кто дал согласие на это, т.е. родственников, друзей ) - получать уведомления, когда они приходят ...

    AndroidiOSПриложение для iOSReactFlutter
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать 3D модель корсета из 3D модели пациента

    Мы сделали пробную 3D модель человека с помощью structure sensor ( https://structure.io/ ), вот файлы https://www.backendcreator.com/obj_stl.zip Нам нужно сделать 3D модель корсета чтобы потом его выпилить на компьютерном станке (фреза, он принимает форматы .obj .stl ) Принцип ...

    3D-графика4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать текст для песни

    Нужен текст на эту песню https://vk.com/audio?z=audio_playlist3168494_1 ( sinti2 ) Если есть возможность пожалуйста напишите предпологаемую тему или пару строк, примеры других ваших стихов тоже не помешают. Для понравившегося поэта у нас еще много песен. Спасибо

    Стихи, Песни и Проза36 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • PHP-программист на удаленку, долговременно

    $700

    Здравствуйте,  Ищем PHP разработчика на постоянку, заинтересованы в долговременном сотрудничестве (возможно годы).  Необходимые навыки:  - PHP (понимание MVC)  - MySQL (умение делать запросы с JOIN, GROUP BY, UNION; оптимизация запросов, умение использовать индексы)  - jQuery (ajax, eventi типа deligate/on и ...

    PHPMySQLHTMLCSSjQueryAjax
    Веб-программирование18 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • PHP-программист на удаленку, долговременно

    $700

    Здравствуйте,  Ищем PHP разработчика на постоянку, заинтересованы в долговременном сотрудничестве (возможно годы).  Необходимые навыки:  - PHP (понимание MVC)  - MySQL (умение делать запросы с JOIN, GROUP BY, UNION; оптимизация запросов, умение использовать индексы)  - jQuery (ajax, eventi типа deligate/on и ...

    PHPMySQLHTMLCSSjQueryAjax
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • PHP-программист на удаленку, долговременно

    $700

    Здравствуйте,  Ищем PHP разработчика на постоянку, заинтересованы в долговременном сотрудничестве (возможно годы).  Необходимые навыки:  - PHP (понимание MVC)  - MySQL (умение делать запросы с JOIN, GROUP BY, UNION; оптимизация запросов, умение использовать индексы)  - jQuery (ajax, eventi типа deligate/on и ...

    PHPMySQLHTMLCSSjQueryAjax
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • PHP-программист на удаленку, долговременно

    $700

    Здравствуйте,  Ищем PHP разработчика на постоянку, заинтересованы в долговременном сотрудничестве (возможно годы).  Необходимые навыки:  - PHP (понимание MVC)  - MySQL (умение делать запросы с JOIN, GROUP BY, UNION; оптимизация запросов, умение использовать индексы)  - jQuery (ajax, eventi типа deligate/on и ...

    PHPMySQLHTMLCSSjQueryAjax
    Веб-программирование40 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • PHP-программист на удаленку, долговременно

    $700

    Здравствуйте,  Ищем PHP разработчика на постоянку, заинтересованы в долговременном сотрудничестве (возможно годы).  Необходимые навыки:  - PHP (понимание MVC)  - MySQL (умение делать запросы с JOIN, GROUP BY, UNION; оптимизация запросов, умение использовать индексы)  - jQuery (ajax, eventi типа deligate/on и ...

    PHPMySQLHTMLCSSjQueryAjax
    Веб-программирование49 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сверстать несколько страниц

    andreytech.com/verstka.zip Чтобы красиво сворачивалось все для мобильников/планшетов, по максимуму сделать текст текстом, то что картинкой в psd идет не обращайте внимания, это бралось с другого сайта. Достаточно срочно, желательно завтра ( воскресенье ), понедельник крайний срок. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • PHP-программист на удаленку, долговременно

    $700

    Здравствуйте, Ищем PHP разработчика на постоянку, заинтересованы в долговременном сотрудничестве (возможно годы). Необходимые навыки: - PHP (понимание MVC) - MySQL (умение делать запросы с JOIN, GROUP BY, UNION; оптимизация запросов, умение использовать индексы) - jQuery ...

    PHPMySQLHTMLCSSjQueryAjax
    Веб-программирование35 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • PHP-программист на удаленку

    $1000

    Здравствуйте, Ищем главного PHP разработчика на постоянку, заинтересованы в долговременном сотрудничестве (возможно годы). Необходимые навыки: - PHP (понимание MVC и других паттернов программирования) - MySQL (умение делать сложные запросы с JOIN, GROUP BY, UNION; оптимизация запросов, умение использовать индексы) - ...

    PHPMySQLHTMLCSSjQueryAjax
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • PHP-программист

    $1000

    Здравствуйте, Ищем главного PHP разработчика на постоянку, заинтересованы в долговременном сотрудничестве( возможно годы ). Необходимые навыки: - PHP ( понимание MVC и других паттернов программирования ) - MySQL ( умение делать сложные запросы с JOIN, GROUP BY, UNION; оптимизация ...

    PHPMySQLHTMLCSSjQueryAjax
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сверстать 2 страницы из psd

    $50

    Задание в архиве. Напишите пожалуйста: 1. Вашу цену 2. Примеры страниц которые вы сверстали. 3. Сможете ли сделать из этих страниц шаблон для Joomla. (необязательное условие). В случае успешного выполнения работы возможно долговременное сотрудничество.

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Программист на ASP.NET

    $2500

    Здравствуйте, В иностранную компанию требуется ASP.NET разработчик. Занятость частичная с возможность перехода на постоянную в будущем. Оплата 15$ в час. Присылайте резюме( обязательно на английском, pdf или word )

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перевод 3 статей для поиска долгосрочного партнера

    $50

    Нужно перевести 3 статьи с русского на английский - каждая порядка 1800 символов включая пробелы. Тематика: статьи для женщин/отношения Этот проект - не просто разовое задание, а способ найти долгосрочного партнера для перевода. В предложении напишите пожалуйста Ваши ...

    Переводы32 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • PHP программист на постоянную работу(удаленно)

    $1000

    Требования: PHP, MySQL, XHTML, CSS, jQuery, AJAX, опыт работы с любым PHP фрэймворком или CMS, умение работать с Linux shell Рабочий день с 12.00 до 20.00 по Московскому времени, перерыв на обед. Напишите о вашем опыте и как ...

    PHPMySQLCSSjQueryLinuxAjax
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Joomla программист на постоянную работу(удаленно)

    $1000

    Требования: PHP, MYSQL, XHTML, CSS, jQuery, AJAX, Joomla( написание собственных компонентов, модулей, шаблонов). Желателен опыт работы с любым PHP framework'ом. Зарплата от 20000 руб, в зависимости от опыта. Рабочий день с 12.00 до 20.00 по Московскому времени, перерыв ...

    PHPMySQLCSSJoomlajQueryAjax
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад
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Отзывы фрилансеров
tarasovweb
26 летСША
3 года в сервисе
Был
месяц назад
$120
10 баллов
2 года назад
Светстать страницу
Андрей — корректный заказчик, знающий, что хочет. Благодарю за доверие и буду рад сотрудничеству в дальнейшем!
Илья сделал все идеально, рекомендую!
Ответный отзыв
vdmngrn
27 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
3 года назад
Сделать адаптивную верстку страницы
Рад был сотрудничать. Сразу нашли общий язык. Четко поставленное ТЗ, оперативная проверка и своевременная оплата. Рекомендую
Работы выполнена идеально и в сроки, рекомендую!
Ответный отзыв
dmitryi1972vt
Дмитрий 
51 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Подправить текст в скане документа
Хороший заказчик! Своевременная оплата!
Дмитрий выполнил работу идеально, рекомендую!
Ответный отзыв
Pan1k
Саня 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Сверстать несколько страниц
Приятный заказчик, чётко поставленная задача и своевременная оплата! Буду рад сотрудничать ещё! Рекомендую!
Работа выполнена на отлично!
Ответный отзыв
dmitrirudenko
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Сверстать 2 страницы из psd
Четко поставленные цели, с оплатой никаких проблем. Рекомендую!
Дмитрий идеально выполнил работу - рекомендую!
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