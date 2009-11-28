Сверстать 2 страницы из psd

В прикрепленном архиве лежат psd 2-х страниц, нужно сверстать их по w3c стандартам, блочная, кроссбраузерная верстка. В течение нескольких дней будут еще 2 страницы.

Напишите пожалуйста:

1. Вашу цену за одну страницу и за все 4.

2. Примеры страниц которые вы сверстали.

3. Напишите пожалуйста, сможете ли вы сделать из этих страниц шаблон для Joomla 1.5 и если сможете, то сколько это будет стоить. (необязательное условие).

В случае успешного выполнения работы возможно долговременное сотрудничество.