Сopy-paste HTML-вёрстка

Нужно сверстать 2 шаблона в HTML и CSS: главную и внутреннюю страницу сайта. Дизайн предоставляем в Corel Draw.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Существующие (уже свёрстанные) страницы (~1000-2000) нужно обрезать до состояния "версия для печати", т.е. без шапки, менюшек и т.д. При этом вносятся небольшие изменения -добавляются несколько заголовков и несколько ссылок.
Называйте цену и срок исполнения.
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