Небольшая коррекция шаблона Wordpress

$5
HTML-версткаЗавершен6 заявок199 просмотров
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Необходимо повторить вывод строки текста в шаблоне вордпресс:

1) образец: http://electricrazorsformen.com/

строка "The Electric Razors for Men web site is dedicated to finding the best deals and discounts "

2) сделать АНАЛОГИЧНЫЙ вывод текста для САЙТА http://baby-annabell-accessories.com/

3) предоставить готовый код (header.php)

Стоимость работы 5 wmz.

Сроки два-три дня.

WordPress
14 лет назад
karyioto
Андрей 
49 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
psd2html-su
38 летМолдова
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Даже не мечтал о таком приятном сотрудничестве!!! 10 минут, как было сброшено задание и о-ля-ля!!! - работа уже готова... Причем без оплаты. Только сейчас ощутил, как классно работать с профи - понимает с полуслова и не задает лишних вопросов... Даже не хочу пробовать кого-то еще. Саше - еще раз спасибо!!!
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