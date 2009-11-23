Небольшая коррекция шаблона Wordpress

Даже не мечтал о таком приятном сотрудничестве!!! 10 минут, как было сброшено задание и о-ля-ля!!! - работа уже готова... Причем без оплаты. Только сейчас ощутил, как классно работать с профи - понимает с полуслова и не задает лишних вопросов... Даже не хочу пробовать кого-то еще. Саше - еще раз спасибо!!!