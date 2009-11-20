VamShop

HTML-версткаЗакрытнет заявок111 просмотров
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Требуется верстальщик, который хотябы 2 раза верстал для VamShop. Необходимо доработать сайт. В аську и скайп не пишите, пожалуйста. Подробности напишу в личку. Спасибо!

14 лет назад
Gal4onok_sc
Галина 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
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