Переделать шаблон CSS для Браш.

Здравствуйте! Нужно сверстать несклько страниц под Joomla! Главная страница - точная копия templatemonster.com И около семи внутренних страниц, похожих и простых! Просьба людей сильно опытных, с высокими ценами не беспокоить! Проект малобюджетный. Оставляйте свои цены и сроки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Переделать шаблон CSS или ВП для Браш.
Написать мануал действий.
Сроки, стоимость.
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Верстка сайта офис-центра "Володарского, 16"Завершен14 лет назад
- $50
Есть флешевый сайт, его нужно переделать под сео. Нужно максимально приблизить к существующему дизайну с помощью ajax(плавно затухающие меню, плавная смена бекграунда, масштабирование, выравнивание). Также нужно грамотно спрятать в верхнем и нижнем блоке места для заголовков h1 ...Закрыт14 лет назад
- $8
Все на картинке. видоизменить шапку (шаблон joomlart). + увеличить шрифт верхнего и главного меню.Завершен14 лет назад
- $10
Есть сайт: http://www.shungitshop.topland.lv/ обнаружены следующие ошибки в верстке 1) Сайт по разному отображается в мозилле и ие 2) Левые боксы слились с границей сайта 3) В эксплорере точки списка узнай больше уехали влево 4) В мозилла нет кнопки купить ...Завершен14 лет назад
Есть готовый дизайн HTML-страницы в PSD-формате, также имеется HTML-шаблон (частичная разметка страницы). Необходимо разместить графику из PSD на HTML-шаблоне, так чтобы страница корректно отображалась в IE и Opera. Итог того, что должно получиться см. во вложении ...Завершен14 лет назад
- $15
Необходимо поправить верстку дизайна сайта http://byprice.net Т.е. сделать её кроссбраузерной и валидной (проверятся будет в большинстве существующих браузеров).Завершен14 лет назад
ПОД DLE - Валидно в дивах и очень качественно, Дизайн - шаблонный - блоками ( 2-5 стр уник, остальное шаблонно) - есть всплывающие окна в аяксе. Макет вышлю при личной беседе. Соблюдение сроков. В дальнейшем работа на постоянной ...Завершен14 лет назад
- $15
Нужно сверстать макет под Drupal. Соответствие W3C Strict. Макет несложный работы на несколько часов. ОБЯЗАТЕЛЬНО Указываем сроки. Оплата Яндекс.Деньги с кодом протекции.Завершен14 лет назад
- $10
Внимание! Требуется человек, РАБОТАВШИЙ с джумла 1.5 и знающий принципы ее работы! Надо: 1. Придать вид верхнему меню. 2. Посадить языковой модуль джумфиш Используется шаблон от Gavick-a. Визуально можно смотреть на картинке, прикрепленной к заданию.Завершен14 лет назад