Переделать шаблон CSS для Браш.

Есть готовый дизайн HTML-страницы в PSD-формате, также имеется HTML-шаблон (частичная разметка страницы). Необходимо разместить графику из PSD на HTML-шаблоне, так чтобы страница корректно отображалась в IE и Opera. Итог того, что должно получиться см. во вложении ...