Качественная верстка под DLE

HTML-версткаЗавершен7 заявок161 просмотр
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ПОД DLE - Валидно в дивах и очень качественно, Дизайн - шаблонный - блоками ( 2-5 стр уник, остальное шаблонно) - есть всплывающие окна в аяксе.

Макет вышлю при личной беседе.

Соблюдение сроков.

В дальнейшем работа на постоянной основе.

Предлагать только профи с опытом РАБОТЫ с ДЛЕ.

14 лет назад
padulin
Антон 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
psd2html-su
38 летМолдова
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$100
2 дня
За три года моего опыта в сфере разработки веб сайтов, я не встречал лучшего специалиста чем Александр, Человек настоящий профи с большой буквы, выполняет работу в супер сжатые сроки со всеми требующимися стандартами, очень приятен в общении, отзывчив и очень общителен. Рекомендую как специалиста высшего класса, работать с Александром это всегда уверенность - профессионализм и качество в самые сжаты сроки. После такого опыта работы с Александром работаем на постоянной основе. РЕКОМЕНДУЮ.
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