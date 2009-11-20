Изменения дизайа самописной cms

Срочно надо сверстать 3 страницы магазина, блочно и строго по ТЗ. После надо будет ещё по 3 странички других двух магазинов, но структура у них 1в1. Бюджет на все 3 магазина 5000р. Жду предложений. ТЗ на ...
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Добрый день! изменения не большие нужно изменить шапку...просто вырезать с psd макета и сохранить в jpg....
так же в низ довавить картинку она тоже есть в макете...
адрес сайта который щас(чтоб не индексировался) и макеты и картинки в архиве..
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