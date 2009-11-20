Изменения дизайа самописной cms

HTML-версткаЗавершен7 заявок214 просмотров
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Добрый день! изменения не большие нужно изменить шапку...просто вырезать с psd макета и сохранить в jpg....

так же в низ довавить картинку она тоже есть в макете...

адрес сайта который щас(чтоб не индексировался) и макеты и картинки в архиве..

14 лет назад
Reider
Иван 
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Hawk
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
В этом проекте главное было качество... исполнитель суперский уверен в том что сделает и сделал... всем рекомендую по качеству и скорости работы все на высшем уровне... РЕКОМЕНДУЮ!!!
Александр ясно и точно поставил задачу.Оплатил всё и сразу после окончания работы.Рекомендую всем.
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