Подкорректировать верстку сайта

Приветствую! Необходимо создать шкуру для Wordpress по образу и подобию или переделать готовую. Новый дизайн изобретать не нужно. Переделки, в плане кода (как нужно выводить контент) дам (сам код). Пожалуйста, в предложении указывайте цену и сроки. Личку не читаю. Спасибо.