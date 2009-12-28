Список объектов с привязкой к карте (Flash + JS)

Оставляйте предложение и цена и icq понравится предложение напишу сам! Мне нужен опытный дизайнер
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача следующая. Есть большой перечень объектов, привязанных к различным регионам. Есть карта этих регионов на флэше. Нужно сделать связку флэша и JS так, чтобы пользователь мог фильтровать список объектов, кликая по региону на карте.
Также потребуется и обратная связь: пользователь выбирает регион из списка, и тот выделяется на карте.
Список объектов и контролы для выбора регионов реализованы в html. Соответственно, потребуется реализация моста AS-JS. Список регионов и объектов подгружается из внешних xml-файлов.
Нужен человек, хорошо знающий и JS, и AS, который смог бы взять на себя всю задачу: верстка, скрипт, организация взаимосвязи. Карту во флэше предоставлю.
Заинтересовавшимся вышлю подробное описание задачи.
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