Список объектов с привязкой к карте (Flash + JS)

HTML-версткаЗавершен7 заявок282 просмотра
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Задача следующая. Есть большой перечень объектов, привязанных к различным регионам. Есть карта этих регионов на флэше. Нужно сделать связку флэша и JS так, чтобы пользователь мог фильтровать список объектов, кликая по региону на карте.

Также потребуется и обратная связь: пользователь выбирает регион из списка, и тот выделяется на карте.

Список объектов и контролы для выбора регионов реализованы в html. Соответственно, потребуется реализация моста AS-JS. Список регионов и объектов подгружается из внешних xml-файлов.

Нужен человек, хорошо знающий и JS, и AS, который смог бы взять на себя всю задачу: верстка, скрипт, организация взаимосвязи. Карту во флэше предоставлю.

Заинтересовавшимся вышлю подробное описание задачи.

14 лет назад
genarcho
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
krestiyaninov
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$150
14 дней
Михаил - во многом уникальный специалист. Мне нужно было найти человека, который смог бы создать довольно хитрый скрипт и совместить его с не менее хитрым флэшем, и Михаил оказался практически единственным, кто смог полностью взять на себя эту задачу и очень качественно ее выполнить. Также я благодарен Михаилу за помощь с внедрением созданной системы, что в нашем случае тоже оказалось сложной задачей. Единственный минус - коммуникации у нас были довольно медленными, что временами создавало мне проблемы, т.к. клиент хотел каждый день видеть отчет о текущей работе, а я не мог вовремя получить информацию. Но в конечном итоге все наладилось, и клиент остался доволен.
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