Приватный проект для Курамин Никита

Есть шаблон Joomla 1.5 от gavick.com (можно посмотреть на http://demo.gavick.com/ , название "Car Magazine"). Шаблон могу дать скачать. Надо переделать сам шаблон так, чтобы позиции для модулей располагались по другому, и чтобы их размер я ...