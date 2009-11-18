Верстка шаблона

Здравствуйте нужно поправить верстку на сайте http://rpkclan.ru/ а именно черный цвет на темном фоне( как показано на скрине) и неправильное отображение страниц пользователей ( http://rpkclan.ru/user/IMMORTAL/ ) левый блок едет вниз, если есть другие ошибки ...