Верстка шаблона

Цену указывайте небольшую, потому что страница состоит фактически из фонового рисунка. Фон слева и справа от центра отрисован в ширину 1600 пикселей изначально. Кнопки при наведении меняют цвет. Все рекламные текста картинками на фоне, кроме описания товаров, ...
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Мне нужен опытный дизайнер
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