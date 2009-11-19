HTML верстка WORDPRESS

HTML-версткаЗавершен6 заявок173 просмотра
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Требуется блочная валидная кроссбраузерная верстка для WORDPRESS

Не исключены заказы в будущем.

Макет легкий.

WordPressHTML
14 лет назад
LiCOS
37 летКазахстан
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
psd2html-su
38 летМолдова
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$115
1 день
Верстка была выполнена в короткий срок, буквально несколько часов. Но несмотря на быстроту выполнения, качество было превосходное. Александр зарекомендовал себя как ответственный профессиональный исполнитель. Теперь мы будем сотрудничать регулярно.
Александр отличный заказчик! Приятно работать, задание ставит четко и не возникает ни каких дополнений после сдачи проекта. очень порадовала моментальная оплата :) Большое спасибо!
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