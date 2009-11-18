Доделать готовый шаблон под DLE 8.2

В общем ранее был проект- но человек не доделал и исчез...

( файлов нужных просто нет.. или полупустые)

итак, имеем argoland.ru - есть http://devil-god.org/ ( на DLE) . как видите выводится лишь такого рода урезанная новость..

надо в стиле первого сайта- доделать..

недоделанный шаблон ( то что сейчас на DLE)- во вложении.