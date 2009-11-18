Доделать готовый шаблон под DLE 8.2

$15
HTML-версткаЗавершен3 заявки136 просмотров
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В общем ранее был проект- но человек не доделал и исчез...

( файлов нужных просто нет.. или полупустые)

итак, имеем argoland.ru - есть http://devil-god.org/ ( на DLE) . как видите выводится лишь такого рода урезанная новость..

надо в стиле первого сайта- доделать..

недоделанный шаблон ( то что сейчас на DLE)- во вложении.

14 лет назад
dimitriy_geval
Димитрий 
47 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад
26 отзывов
Выбранный исполнитель
sitekeys
Дмитрий 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов
14 лет назад
$15
1 день
Все быстро и качественно. видно что человек с опытом..
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