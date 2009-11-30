Сверстать макет под Joomla 1.5

$80
HTML-версткаЗавершен12 заявок227 просмотров
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Необходима блочная, валидная, кроссбраузерная верстка под Joomla 1.5

+ натянуть шаблон на Joomla

+ настройка стандартного функционала, авторизация. голосовалка, коментарии, новостная лента

макет во вложении

Обязательно указывайте сроки и цены

Joomla
14 лет назад
WRX
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
sitemaster-war
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$50
5 дней
Отзывчивый, исполнительный и обязательный человек. Очень приятно работать, так держать...
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