Сверстать макет под Joomla 1.5

Нужен Верстальщик в студию на постоянной удаленной основе. 1-4 заказа в месяц постоянность Дается PSD. Сверстать HTML Крос-Броузерно Перенести HTML в шаблон Wordpress Крос-Броузерно, при этом сохраняя все функции CMS - виджеты колонки и так далее чтобы можно ...