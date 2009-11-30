Сверстать макет под Joomla 1.5

Сделать верстку шаблона сайта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима блочная, валидная, кроссбраузерная верстка под Joomla 1.5
+ натянуть шаблон на Joomla
+ настройка стандартного функционала, авторизация. голосовалка, коментарии, новостная лента
макет во вложении
Обязательно указывайте сроки и цены
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