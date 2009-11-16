Верстка из PSD под WordPress

Нужен Верстальщик в студию на постоянной удаленной основе.

1-4 заказа в месяц постоянность

Дается PSD.

Сверстать HTML Крос-Броузерно

Перенести HTML в шаблон Wordpress Крос-Броузерно, при этом сохраняя все функции CMS - виджеты колонки и так далее чтобы можно было пользоваться всеми аспекатами CMS.

Даю тестовое задание перетащить сайт студии на wordpress c улучшением и дополнением +крос броузерность.

www.samarawebstudio.ru, за тестовое задание платим 20$. Далее по установленному и оговоренному за ранее прайсу.

Что нужно от человека?

Ответственность

Грамотность

Быть всегда на связи

Писать на ICQ 287851660 Денис

Жду выходные и начинаю собеседования.