Исчезает меню в IE.

HTML-версткаЗакрыт6 заявок198 просмотров
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Сайт - http://mirkont.work.systematik.ru/

Во всех браузерах всё ок, а в IE ссылки меню и разделители пропадают.

За какую цену сможете исправить, что бы меню не исчезало?

14 лет назад
Art-Media
Андрей 
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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