Верстка 2-х макетов

HTML-версткаЗавершен20 заявок281 просмотр
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Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

Необходимо сверстать 2 макета на дивах. В приложении вы можете найти превьюшки, по ним можно оценить сложность верстки. Строгий XHTML не требуется, но желательно к нему максимально приблизиться. По поводу деталей можно задавать вопросы мне.

Жду ваших предложений с ценой и сроками. Заранее всем спасибо!

14 лет назад
for93t
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранные исполнители
mr-eugeniusz
Пригорский 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов(-1)
14 лет назад
$30
1 день
Мне очень понравилась работа, которую сделал Евгений. Видно, что верстать он умеет очень хорошо. Плюс идет навстречу пожеланиям, даже если они неочевидны и не были явно упомянуты в ТЗ. С удовольствеим воспользуюсь услугами Евгения снова.
Хороший заказчик. Предоставляет нужный материал. Держит связь. Платит как и обещает. РЕКОМЕНДУЮ ДОВЕРЯТЬ И СОТРУДНИЧАТЬ.
vdv18
50 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
14 лет назад
$35
1 день
Хотя нам не довелось довести сотрудничество до конца в силу причин, не имеющих отношение к профессиональным навыкам Дмитрия, считаю своим долгом сообщить, что Дмитрий проявил себя адекватным человеком, с которым можно иметь дело. Такие люди сейчас редкость и этот факт заставляет меня думать, что свой положительный отзыв Дмитрий заслужил. Спасибо Вам, Дмитрий, за понимание и разумное поведение!
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