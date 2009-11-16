Верстка 2-х макетов

Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

Необходимо сверстать 2 макета на дивах. В приложении вы можете найти превьюшки, по ним можно оценить сложность верстки. Строгий XHTML не требуется, но желательно к нему максимально приблизиться. По поводу деталей можно задавать вопросы мне.

Жду ваших предложений с ценой и сроками. Заранее всем спасибо!