Исправить Div верстку

Добрый вечер, веблансеры. Велась разработка сайта на CMS joomla. В процессе создания использовались дополнительные компоненты и модули. Сайт практически готов. Необходимо выполнить небольшие косметические доработки сайта. Пишите, пожалуйста, на ICQ - 455-330-194. Бюджет небольшой. Хороший отзыв гарантирую :)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо исправить верстку на дивах!
Предоставляю два файла .tpl и .css и два скриншота (как должно быть)
Оплата WebMoney WMR
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