Приватный проект для STGayA

$200
HTML-версткаЗавершен1 заявка115 просмотров
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Верстка готового дизайна под CMS, новостная лента, галерея.

14 лет назад
UA-media
Денис 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
STGayA
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
54 отзыва
14 лет назад
$200
10 дней
В очередной раз решил у Евгения заказать проект. Результатом, как и следовало ожидать, я остался доволен. Выполнено всё качественно.
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