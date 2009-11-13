Сверстать пожумлу + VM

$100
HTML-версткаЗакрыт5 заявок240 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сверстать пожумлу + VM http://www.weblancer.net/users/l_valentin/portfolio/741928.html#item

Сверстать надо хорошо!!!

Без отзывов и рейтинга по верстке не беспокоить

14 лет назад
l_valentin
Валентин 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранные исполнители
cocacola
Руслан 
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$400
15 дней
zeles
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$150
7 дней
  • Похожие заказы

  • Вёрстка на DLE

    $50

    Требуется вёрстка на модифицированный DLE. Только на слоях. С использованием всех ньюансов для максимальной прогрузки и считывания поисковиками. Использование разумно всех тегов и в определённых количествах. Так как я сам бывший верстальщик с приличным опытом. Знаю что ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Фон сайта как баннер

    $10

    В шаблоне http://nrg-design.ru/joomlashack/js-jamba.html нужно сделать фон заполненным повторяющейся картинкой-баннером и сделать с него ссылку по клику. Вариант настройки правкой css-файла и яваскрипта приемлем. Совместимость: IE7+, FF3, Opera10, Chrome. На приложенной картинке область, которая должна быть ссылкой ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Вёрстка

    $50

    Весь используемый текст кроме логотипа - текстом (ариал). ширина фиксированная. Высота фиксированная. Скроллер на jQuery компоненте. Позиционирование через position:relative Пример как в http://ilexinc.com/ и http://csi.ruckusmarketing.com/ Стили в /static/main.css картинки (не меняемые из CMS) в /static/i/ Дивы. IE, Opera, FireFox, Chrome. Всего ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Переверстать table в div

    Есть сайт на table верстке c сss файлом стилей. Необходимо сделать чистую div верстку и почистить css. Обязательны примера работ, чтобы убедится в уровне услуг. цену указывайте, на основании качества и цены будет и выбран победитель!

    HTML-верстка31 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка

    Добрый день! Нужна верстка макетов для динамических страниц. Есть тз. Кто готов пишите.

    HTML-верстка32 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка под joomla 1.5

    Требуется верстка под joomla 1.5 Макет - http://www.weblancer.net/users/greendesign/portfolio/758359.html#item В аську и личку прошу не писать, рассматриваются только предложения в тендере. Прошу указать сумму и срок Наличие опыта приветствуется.

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сверстать и внедрить в CMS

    Здравствуйте уважаемые, Нужно сверстать и посадить сайт на CMS. Разработка дополнительного модуля и учесть что возможны доп. разработки а точнее доработки. Главное от вас это сейчас сказать цену, сроки и какую CMS вы предлагаете. ТЗ во вложении, правда ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Добавить на сайт страницу с отзывами клиентов

    Функционирующий сайт консалтинговой фирмы, нужно добавить информационную страницу с отзывами клиентов (например графическая копия отзыва, ссылка на сайт клиента, краткое описание бизнеса клиента). При необходимости залить на сервер хостинга.

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка

    1) верстка фиксированная под разрешение 1024х768 2) при выпоре вкладки раздела поиска вкладка вытягиваится как указанно на шаблоне а остальные находятся в нормальном состоянии 3)голубой фон должен растягиваться на всю страницу при разных разрешениях 4) должна присутствовать вкладка ...

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад