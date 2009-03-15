zeles

Владимир Ворсин zeles

 
41 годРоссия/Краснодар
17 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
CMS: 1С-Битрикс

Работаю только с CMS 1С-Битрикс (сертифицированный партнёр).

Опыт большой, работ много, здесь не все.

Портфолио
Отзывы заказчиков
f1x
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад
$150
10 баллов
9 лет назад
Интернет-магазин на Битрикс
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
alina_weasel
Алина 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
$35
10 баллов
13 лет назад
Bitrix - alt к картинкам и title к ссылкам
Второй раз сотрудничаю с этим человеком. Опять довольна! Большое спасибо за качество и скорость исполнения!
Второй раз сотрудничаем с Алиной, очень приятно иметь дело с таким человеком, конкретная задача, оплата без задержек - очень доволен. Всем рекомендую Алину как серьёзного профессионала.
Ответный отзыв
Starsky
Игорь 
65 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Подогнать шаблоны дизайна под Ucoz, настроить моду
Вся работа была выполнена чётко в срок, в соответствии с ТЗ. В элементах, где требовалось принимать самостоятельные решения - результат был отличный. Адекватно, постоянно на связи, быстрая реакция на просьбы. Разумные цены. Можем смело рекомендовать данного фрилансера.
Спокойный и культурный заказчик, было приятно поработать. С удовольствием продолжу сотрудничество.
Ответный отзыв
alina_weasel
Алина 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
$15
10 баллов
13 лет назад
Bitrix - уникальный title на всех страницах
Быстро, четко, качественно! Большое спасибо!
Деньги получил предоплатой, приятно было работать. Рекомендую всем! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество )
Ответный отзыв
seriys
Сергей 
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
15 лет назад
Сверстать шаблон Joomla
Очень помог с разработкой сайта. Ответственный и грамотный профессионал. Рекомендую.
Приятно было поработать, Сергей ответственный и лояльный специалист.
Ответный отзыв
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $160
от 3 дней
нет рейтинга