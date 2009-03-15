CMS: 1С-Битрикс
Работаю только с CMS 1С-Битрикс (сертифицированный партнёр).
Опыт большой, работ много, здесь не все.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Фабрика мебели Ангажемент120 просмотров
- EFFECTIS111 просмотров
- Югстройкровля106 просмотров
- Сервисный центр АТРИК114 просмотров
- Om Tea — Чайный магазин115 просмотров
Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$35
10 баллов
13 лет назад
Второй раз сотрудничаю с этим человеком. Опять довольна! Большое спасибо за качество и скорость исполнения!
Ответный отзыв
Второй раз сотрудничаем с Алиной, очень приятно иметь дело с таким человеком, конкретная задача, оплата без задержек - очень доволен. Всем рекомендую Алину как серьёзного профессионала.
$100
10 баллов
13 лет назад
Вся работа была выполнена чётко в срок, в соответствии с ТЗ. В элементах, где требовалось принимать самостоятельные решения - результат был отличный. Адекватно, постоянно на связи, быстрая реакция на просьбы. Разумные цены. Можем смело рекомендовать данного фрилансера.
Ответный отзыв
Спокойный и культурный заказчик, было приятно поработать. С удовольствием продолжу сотрудничество.
$15
10 баллов
13 лет назад
Быстро, четко, качественно! Большое спасибо!
Ответный отзыв
Деньги получил предоплатой, приятно было работать. Рекомендую всем! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество )
$30
10 баллов
15 лет назад
Очень помог с разработкой сайта. Ответственный и грамотный профессионал. Рекомендую.
Ответный отзыв
Приятно было поработать, Сергей ответственный и лояльный специалист.
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $160
от 3 дней
нет рейтинга