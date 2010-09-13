Bitrix - уникальный title на всех страницах

Веб-программированиеЗавершен1 заявка163 просмотра
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Требуется для сайта на bitrix 8.5.1 сделать уникальные title на всех страницах каталога товаров.

То есть имеется по мимо того, как заголовок на сайте так к этому в title требуется вывод собственного title.

Пример: http://www.dradver.ru/good/detail.php?ID=115332

Заголовок на сайте:

Главная / Каталог сувениров / Бизнес-сувениры / Оригинальные бизнес-сувениры / «Счастливый рубль»

В title должно быть:

Каталог сувениров / Бизнес-сувениры / Оригинальные бизнес-сувениры / «Счастливый рубль»

Пример 2: http://www.dradver.ru/good/list.php?SECTION_ID=1607

Заголовок на сайте:

Главная / Каталог сувениров / Визитницы / Наборы с визитницами

В title должно быть:

Каталог сувениров / Визитницы / Наборы с визитницами

От Вас цена и сроки.

13 лет назад
alina_weasel
Алина 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
zeles
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
Быстро, четко, качественно! Большое спасибо!
Деньги получил предоплатой, приятно было работать. Рекомендую всем! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество )