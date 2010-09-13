Bitrix - уникальный title на всех страницах

Требуется для сайта на bitrix 8.5.1 сделать уникальные title на всех страницах каталога товаров.

То есть имеется по мимо того, как заголовок на сайте так к этому в title требуется вывод собственного title.

Пример: http://www.dradver.ru/good/detail.php?ID=115332

Заголовок на сайте:

Главная / Каталог сувениров / Бизнес-сувениры / Оригинальные бизнес-сувениры / «Счастливый рубль»

В title должно быть:

Каталог сувениров / Бизнес-сувениры / Оригинальные бизнес-сувениры / «Счастливый рубль»

Пример 2: http://www.dradver.ru/good/list.php?SECTION_ID=1607

Заголовок на сайте:

Главная / Каталог сувениров / Визитницы / Наборы с визитницами

В title должно быть:

Каталог сувениров / Визитницы / Наборы с визитницами

От Вас цена и сроки.