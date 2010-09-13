Bitrix - уникальный title на всех страницах

Требуется переписать галерею самописную под Виджет галереи smoothgallery + сделать категории все это должно оставатся так же работать без перезагрузки страницы + немножко переверстать под дизайн сайта нового
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется для сайта на bitrix 8.5.1 сделать уникальные title на всех страницах каталога товаров.
То есть имеется по мимо того, как заголовок на сайте так к этому в title требуется вывод собственного title.
Пример: http://www.dradver.ru/good/detail.php?ID=115332
Заголовок на сайте:
Главная / Каталог сувениров / Бизнес-сувениры / Оригинальные бизнес-сувениры / «Счастливый рубль»
В title должно быть:
Каталог сувениров / Бизнес-сувениры / Оригинальные бизнес-сувениры / «Счастливый рубль»
Пример 2: http://www.dradver.ru/good/list.php?SECTION_ID=1607
Заголовок на сайте:
Главная / Каталог сувениров / Визитницы / Наборы с визитницами
В title должно быть:
Каталог сувениров / Визитницы / Наборы с визитницами
От Вас цена и сроки.
- Похожие заказы
- $30Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $20
Нужно будет парсить по отклику записовать в бд и потом из бд данные вынимать + парсер должен использовать прокси тк данный сайт постоянно блочит ипы если находит их бюджет не очень большойВеб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужен специалист в своём деле знающий что да как. Есть макеты их прикрепляю. Видем макет, делаем всё так же чтобы и размер шрифта и блоки всё тютельку в тютельку стояли. Далее, будет в шапке мини галерея с тримя ...Закрыт13 лет назад
Сайт аналог прикрепил. От вас требуется верстка, реализация программной части и установка на сервер. Цена, срок в проект.Веб-программирование12 заявокЗакрыт13 лет назад
- $200
Необходим специалист для доработки проекта на Друпал. Оставляйте контакты!Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется разработка сайта на CMS 1C-Битрикс. Желательно исполнитель из г. Харьков. На начальном этапе требуется прикрутить верстку для главной страницы сайта (верстку предоставим). В дальнейшем исходя из качества выполненной работы - продолжим выполнение работы, разработку ...Завершен13 лет назад
Нужен гуру JScript, который сделает так чтобы без вмешательства в удаленный скрипт смог заставить его работать в IE.Завершен13 лет назад
Срочно нужен Граббер с нескольких софтовых порталов. Полный автомат. Скачивание с порталов с перезалитием на файловые обменники моих аккаунтов с моими уникальными ссылками. Более подробную информацию изложу при личной переписке. Оплата договорная.Закрыт13 лет назад
- $10
Не могу переделать скрипт shop-script'a задание во вложенииВеб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Написание Модуля, платежной системы Единого кошелька для казино на базе масветВеб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад