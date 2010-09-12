Задача для гуру JScript, IE

Веб-программированиеЗавершен4 заявки150 просмотров
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Нужен гуру JScript, который сделает так чтобы без вмешательства в удаленный скрипт смог заставить его работать в IE.

13 лет назад
alos1
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
JeanLouis
39 летФранция
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$1
1 день