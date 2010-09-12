Задача для гуру JScript, IE

Добрый день, Нужна небольшая консультанция по настройке maps.google на flash. Есть исходный файл (см. maps.google.rar), который показывает карту на английском, нужно настроить, чтобы был на русском, показывал маркер, а также сделать карту бесцветной. За небольшую консультацию по вышеперечисленным ...