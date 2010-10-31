От сотрудничества получил только позитивные эмоции. Несмотря на то, что я вышел из установленных сроков проекта (впрочем, как мне кажется, оправданно, так как качество, как правило, ценится дороже, чем быстрота исполнения), Жан-Луи меня не торопил, и более того, даже дал мне возможность отказаться от проекта без последствий для рейтинга (хотя уже прошла битая неделя), если я вдруг пойму, что проект мне не по зубам:) Но я рассудил, что хороших людей расстраивать нехорошо, и отказался. Но джентльменский жест оценил по достоинству:) Удачи вам и крепкого здоровья, Жан.