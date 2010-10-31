JeanLouis

Жан-луи Ноблькур JeanLouis

 
39 летФранция/Бордо
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
WordPress-инженер: верстка, темы, плагины, модификации

Сейчас специализируюсь на работе с WordPress.

[Направления]

• Разработка архитектуры (UML-проектирование)

• Проектирование баз данных (MySQL, PostgreSQL, MSSQL, SphinxQL)

• Аналитика проекта, составление технического задания

• Координация участников проекта

• Верстка макетов (HTML 4/5, XHTML, CSS)

• Оптимизация интерфейсов (функциональная нагрузка, юзабилити)

• Программирование (C#, ASP.NET, PHP, JavaScript)

[Некоторые примеры выполненных работ]

1) Проектирование автоматического кредитного онлайн-сервиса на основе разнесенной криптографической системы.

2) Протипирование и разработка системы поиска цен PreisZeiger для немецкой компании QuickTerm West GmbH

3) Разработка многопотокового .NET-приложения для идентификации появления актуальной информации в сфере инвестиций.

[Навыки]

• Системное/математическое программирование:

C#, C/C++, C++ CLI, Delphi, Matlab-script

• Web-программирование:

ASP.NET (MVC), PHP, JavaScript (в том числе jQuery)

• Языки разметки:

HTML 4/5, XHTML 1.0/1.1, XML, CSS 2/3

• Языки запросов:

SQL 2.0, MS SQL, MySQL, PostgreSQL, SphinxQL

• Технологии:

Sphinx, .NET Framework, Linq (to…), Zend Framework, Drupal, LiveStreet, jQuery, MooTools и другие.

[О себе]

В свободное время занимаюсь созданием собственного проекта.

Деньги на жизнь зарабатываю фрилансом. Качество работы не страдает, профессионализм превыше всего.

Открыт для диалога и консультаций.

Со мной можно связаться через почту: jean.louis.noblecourt[#d-o-g#]gmail.com

PHPJavascriptWordPressMySQLPostgreSQLHTMLCSSDelphiDrupaljQueryВерстка макета

  • Верстка сайта

    $250

    Необходимо выполнить блочную валидную верстку сложного макета с использованием JQuery и HTML5 Storage. Количество страниц 20. Из них 3 основных и 17 наследующих. Подробности в личной переписке, только профессиональные исполнители. Максимальный срок - неделя.

    Верстка сайтаHTMLjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Логотип для сайта о любви и отношениях

    $90

    Здравствуйте господа и дамы! Это обновленная версия описания конкурса от 16:21 (06.03.2011). Требуется логотип от специалиста, который сможет выразить чувственные и эмоциональные образы в образы зрительные. Чтобы завлечь как можно больше участников на конкурс, мы выставляем максимальное количество ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки101 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Развернуть копию простого сайта

    $500

    Добрый день! Необходимо развернуть копию сайта: http://24vergelijk.nl/ Это заказ непосредственно от владельца сайта. Исходные коды имеются. В середине сайта выводятся так называемые dailyoffers, они собираются с сайтов партнеров уже реализованным независимым от CMS скриптом и заносятся в базу данных. Вам ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доработка сайта на osCommerce

    $200

    Добрый вечер! Есть много раз модифицированный сайт на osCommerce. Идеологии платформы osCommerce там наверное уже не осталось. На сайте есть система, которая позволяет создавать внешний вид ковра (javascript, php). Это все работает. Нужно сделать, чтобы пользователь мог добавлять созданный ...

    PHPJavascript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
mapxyz
Денис 
37 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 отзывов(-1)
$300
10 баллов
10 лет назад
Развернуть копию простого сайта
ккк
Денис очень быстро справился с заданием, мне кажется это его одно из сильных качеств - работать быстро. Поэтому если вам нужна скорость, то вам следует обратить внимание именно на этого исполнителя. В том числе быстро понимает задание и код других разработчиков. Так же следует отметить, что он не боится трудностей, на задание с замысловатым текстом и ссылкой на нидерландский сайт оставил заявку одним из первых и был одним из немногих кандидатов, кто вообще оставил заявку. Заслуженная оценка 10 из 10.
Ответный отзыв
marcnielsen
35 летДания
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Верстка сайта
Отличный заказчик, четко поставленные задачи, если выходили за рамки Т3, то все оплачивалось, в соответствии с объемом работ. Приятно работать :)
Отлично справился со сложной версткой.
Ответный отзыв
patologoanatom
Александр 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
36 отзывов
$200
10 баллов
13 лет назад
Доработка сайта на osCommerce
От сотрудничества получил только позитивные эмоции. Несмотря на то, что я вышел из установленных сроков проекта (впрочем, как мне кажется, оправданно, так как качество, как правило, ценится дороже, чем быстрота исполнения), Жан-Луи меня не торопил, и более того, даже дал мне возможность отказаться от проекта без последствий для рейтинга (хотя уже прошла битая неделя), если я вдруг пойму, что проект мне не по зубам:) Но я рассудил, что хороших людей расстраивать нехорошо, и отказался. Но джентльменский жест оценил по достоинству:) Удачи вам и крепкого здоровья, Жан.
Грамотный специалист, оставил хорошее впечатление о свой работе. osCommerce знает как никто другой, в качестве дополнительного бонуса можете попробовать провести светскую беседу за чашечкой чая, сложилось впечатление что Александр эрудирован и способен на это. Ну и господа заказчики и менеджеры, пользуясь возможностью, хочу лишний раз напомнить вам, что во всем цивилизованном мире сейчас идет острая конкуренция за головы хороших разработчиков, если вы не хотите, чтобы в СНГ не осталось грамотных исполнителей, то платите достойно.
Ответный отзыв