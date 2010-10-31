Необходимо выполнить блочную валидную верстку сложного макета с использованием JQuery и HTML5 Storage. Количество страниц 20. Из них 3 основных и 17 наследующих. Подробности в личной переписке, только профессиональные исполнители. Максимальный срок - неделя.
Сейчас специализируюсь на работе с WordPress.
[Направления]
• Разработка архитектуры (UML-проектирование)
• Проектирование баз данных (MySQL, PostgreSQL, MSSQL, SphinxQL)
• Аналитика проекта, составление технического задания
• Координация участников проекта
• Верстка макетов (HTML 4/5, XHTML, CSS)
• Оптимизация интерфейсов (функциональная нагрузка, юзабилити)
• Программирование (C#, ASP.NET, PHP, JavaScript)
[Некоторые примеры выполненных работ]
1) Проектирование автоматического кредитного онлайн-сервиса на основе разнесенной криптографической системы.
2) Протипирование и разработка системы поиска цен PreisZeiger для немецкой компании QuickTerm West GmbH
3) Разработка многопотокового .NET-приложения для идентификации появления актуальной информации в сфере инвестиций.
[Навыки]
• Системное/математическое программирование:
C#, C/C++, C++ CLI, Delphi, Matlab-script
• Web-программирование:
ASP.NET (MVC), PHP, JavaScript (в том числе jQuery)
• Языки разметки:
HTML 4/5, XHTML 1.0/1.1, XML, CSS 2/3
• Языки запросов:
SQL 2.0, MS SQL, MySQL, PostgreSQL, SphinxQL
• Технологии:
Sphinx, .NET Framework, Linq (to…), Zend Framework, Drupal, LiveStreet, jQuery, MooTools и другие.
[О себе]
В свободное время занимаюсь созданием собственного проекта.
Деньги на жизнь зарабатываю фрилансом. Качество работы не страдает, профессионализм превыше всего.
Открыт для диалога и консультаций.
Со мной можно связаться через почту: jean.louis.noblecourt[#d-o-g#]gmail.com
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