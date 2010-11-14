Доработать dailyoffer

Веб-программированиеЗавершен1 заявка115 просмотров
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На сайте 24vergelijk.nl на данный момент существует dailyoffers. В правой колонке сайта. Сам сайт парсит несколько других сайтов и все товары добавляются автоматически. Но dailyoffers добавляются из админки каждый день вручную, что не совсем удобно. Необходимо доработать скрипт таким образом, чтоб dailyoffers также добавлялись автоматически. Также необходимо добавить до 30 dailyoffers товаров, сделать возможность указывать дату в админке при ручном добавлении, сделать возможность добавлять dailyoffers на несколько следующих дней при добавлении через админку.

Жду вопросы.

13 лет назад
EleSha
Елена 
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
JeanLouis
39 летФранция
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$30
1 день
Жан очень быстро разобрался, что требуется сделать, хотя до этого никто не хотел браться за это задание. Сделал все быстро и качественно. Кажется, что нет невозможного для этого замечательного разработчика. Он обязательно найдет решение для любой сложной задачи и реализует его.
Дамы и господа не обижайте её. Главное делайте все быстро, а если делаете с ошибками, то делайте их незаметными. Работа была несложной, может быть формулируется сложно, но на самом деле все очень даже просто, поэтому если видите проект от Елены, то сразу же спешите оставить заявку, не пожалеете! Всегда сможете найти конструктивное решение любых возникающих проблем.
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