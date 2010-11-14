Доработать dailyoffer

На сайте 24vergelijk.nl на данный момент существует dailyoffers. В правой колонке сайта. Сам сайт парсит несколько других сайтов и все товары добавляются автоматически. Но dailyoffers добавляются из админки каждый день вручную, что не совсем удобно. Необходимо доработать скрипт таким образом, чтоб dailyoffers также добавлялись автоматически. Также необходимо добавить до 30 dailyoffers товаров, сделать возможность указывать дату в админке при ручном добавлении, сделать возможность добавлять dailyoffers на несколько следующих дней при добавлении через админку.

Жду вопросы.