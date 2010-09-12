Переписание скрипта галереи

Нужно будет парсить по отклику записовать в бд и потом из бд данные вынимать + парсер должен использовать прокси тк данный сайт постоянно блочит ипы если находит их бюджет не очень большой
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется переписать галерею самописную под Виджет галереи smoothgallery + сделать категории
все это должно оставатся так же работать без перезагрузки страницы + немножко переверстать под дизайн сайта нового
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