Переписание скрипта галереи

$30
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка159 просмотров
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Требуется переписать галерею самописную под Виджет галереи smoothgallery + сделать категории

все это должно оставатся так же работать без перезагрузки страницы + немножко переверстать под дизайн сайта нового

13 лет назад
Acetons
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад