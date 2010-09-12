Maps.Google на flash [консультация]

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка145 просмотров
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Добрый день,

Нужна небольшая консультанция по настройке maps.google на flash.

Есть исходный файл (см. maps.google.rar), который показывает карту на английском, нужно настроить, чтобы был на русском, показывал маркер, а также сделать карту бесцветной.

За небольшую консультацию по вышеперечисленным вопросам - 100р, сделать это - 200р.

Возможны дальнейшие заказы, т.к.у меня больше нет времени работать с flash'ем.

Жду ваших предложений

13 лет назад
Serguei
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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