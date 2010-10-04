Работа над TBDev движком

$500
Веб-программированиеЗавершен3 заявки405 просмотров
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Нужно доработать / частично исправить некоторые ошибки.

Задание в аттаче.

Возможно будут еще доработки (за отдельную плату)

13 лет назад
Yastreb
44 годаИзраиль
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
CodeDreamer
35 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$520
7 дней
Просто отличный исполнитель! Сделано все на 5+ и даже свыше оговоренно изначально, за что было не жалко добавить бонус. Рекомендую обращаться именно к таким исполнителям!
Валерий, наверное, является образцом идеального заказчика: корректность в общении, грамотная постановка задачи, адекватная оценка труда согласно затраченному времени. Впечателения от сотрудничества остались самые положительные.