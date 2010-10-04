Работа над TBDev движком

Недавно встала проблема выгрузки некоторых категорий товаров из Битрикса в Я.маркет необходимо подправить
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно доработать / частично исправить некоторые ошибки.
Задание в аттаче.
Возможно будут еще доработки (за отдельную плату)
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