Небольшое приложение на Flash/ActionScript

Необходимо доделать сайт http://panteleev.jino.ru/# Ничего сложного, подправить верстку, вставить несколько картинок и формулу.
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Приложение представляет собой подобие «конечного автомата» (state machine). На сервере находится большой набор коротких видео файлов в несколько секунд длиной каждый. Клиент (flash player) проигрывает эти файлы один за другим в некоторой последовательности. Важное требование: файлы должны проигрываться один за другим без малейшей задержки между ними. Скажем если бы целый видео ролик был разрезан на множество 5-ти секундных фрагментов, пользователь не должен заметить проигрывается ли целый ролик или фрагменты один за другим.
Далее читайте в приложенном pdf описании...
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