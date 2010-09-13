Парсинг и наполнение блога на Wordprees

Веб-программированиеЗавершен4 заявки217 просмотров
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Требуется написать скрипт, который парсит html страницы и наполняет результатами блог на Wordpress.

Желательно, чтобы он был написан как плагин для Wordpress. Вы, соответственно, должны знать и понимать как работает WP.

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13 лет назад
percar
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
Был
3 часа назад
13 лет назад
$70
2 дня
Очень быстро и очень хорошо
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