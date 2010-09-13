Парсинг и наполнение блога на Wordprees

На несколько дней (2-3) нужен консультант (php+smarty) для помощи в доработке скриптов для самописной кмс. Оплата по договоренности. Часть вопросов нужно будет решить сегодня с 15 до 20 (по msk), так что если у вас есть возможность ...
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Требуется написать скрипт, который парсит html страницы и наполняет результатами блог на Wordpress.
Желательно, чтобы он был написан как плагин для Wordpress. Вы, соответственно, должны знать и понимать как работает WP.
Оплата через сервис безопасного проведения сделок .
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