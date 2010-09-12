Исправить на сайте ошибки

Веб-программированиеЗавершен3 заявки125 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно исправить на сайте ошибки в админ панели. Скорее всего работа с mysql

13 лет назад
Voyag
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
Zuya
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
13 лет назад
$5
1 день
Огромное спасибо за помощь. Все сделано быстро и профессионально.
Отличный заказчик! Всем советую!
  • Похожие заказы

  • Косультирование по PHP + Smarty

    На несколько дней (2-3) нужен консультант (php+smarty) для помощи в доработке скриптов для самописной кмс. Оплата по договоренности. Часть вопросов нужно будет решить сегодня с 15 до 20 (по msk), так что если у вас есть возможность ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Форма отправки на shopcms + фиксы багов

    $50

    Сделать расширенную форму отправки писем с допполнительными полями на основе страницы обмена ссылками и интегрировать ее с админкой. Также есть еще пару тех заданий, оплата договорная. Просьба отвечать тем, кто много работал с shopcms и ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Натянуть новую верстку на * (самописка)

    $250

    Верстка - ***.html (ссылки работают) Функционал практически весь есть, сайт - *** Полные доступы, исходники верстки и тестовый хостинг предоставлю. Доделать из функционала: *** Требуемый результат - целиком рабочий сайт с новым дизайном на тестовом хостинге (предоставлю)

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Интегрировать в скрипты X8 и X19

    $50

    В рабочие формы подачи заявок на ввод/вывод webmoney необходимо интегрировать XML интерфейсы X8, X19. Что необходимо сделать: Форма подачи заявки на ввод (пополнение) webmoney. Проверяем существование кошелька по X8, а также проверку по X19, если все ОК ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Панель BBcode (вывод и парсер)

    Нужно сделать панель BBcode для моего проекта. От вас требуется написать парсер ббкодов со всем возможными проверками текста, например, для тега ссылки нужно проверить, чтобы это белы ссылка, без спец символов и т.п. Сохраняться в ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • "Привязка" подбора дисков по авто к сайту.

    Интересует возможность "привязать" подбор дисков по авто (http://plati.ru/asp/pay.asp?id_d=786991) к данному сайту http://allwheels.com.ua/. В дальнейшем: заказ некоторых изменений по структуре сайта. Все детали в приватном общении. Пример правильной работы подбора: http://www.nakolesah.ru/select/wheelsbyauto.aspx

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Решение проблемы бана парсера

    Имеется скрипт : забирает одну страницу выдачи yandex по поисковому запросу, и записывает в бд найденную фразу, если она имеется в выдаче. Имеется проблема: не смотря на использование проксей (имеются свои прокси) поисковая система иногда мгновенно, ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад