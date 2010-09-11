Панель BBcode (вывод и парсер)

Нужно сделать панель BBcode для моего проекта. От вас требуется написать парсер ббкодов со всем возможными проверками текста, например, для тега ссылки нужно проверить, чтобы это белы ссылка, без спец символов и т.п.

Сохраняться в БД должно в html коде, а при редактировании обратно в ббкод.

Так же вывести панель ббкодов на сайте.

Пример движков: DLE, IPB и т.п.

Фильтровать переменные не нужно, я вам дам файль фильтра переменных, куда нужно будет добавить функцию парсинга ббкодов.

Оставляйте в комментариях ваши контакты и примерную стоимость работы + сроки.

Просьба тем у кого нет или мало откзывов не писать, т.к. нужен опытный программист.

P.S. оплата будет после проверки работы ббкодов на моём проекте. В качестве гарантии могу вам скинуть свой WMID (с персональным аттестатом) с БЛ под 220...